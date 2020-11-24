Военные США не увидели нарушений в ситуации с эсминцем "Джон Маккейн"

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Американский эсминец "Джон Маккейн" на Дальнем Востоке провел операцию по обеспечению свободы навигации и не нарушал международно-признанные границы, заявили во вторник в Седьмом флоте США.

"24 ноября корабль "Джон Маккейн" воспользовался правом на свободную навигацию близ залива Петра Великого в Японском море. Эта операция по обеспечению свободы навигации (FONOP) позволила поставить под сомнение чрезмерные российские территориальные претензии. Она поддержала права, свободы и возможность законно использовать морское пространство в соответствии с положениями международного права", - говорится в заявлении.

В командовании флота, базирующегося в Японии, отметили, что данная операция "Джона Маккейна" позволила США продемонстрировать, что, с их точки зрения, "эта зона не является частью российских территориальных вод".

Инцидент с "Джоном Маккейном"

Ранее во вторник Минобороны РФ сообщило, что на Дальнем Востоке американский эсминец "Джон Маккейн" на два километра зашел в территориальные воды России в заливе Петра Великого, был вытеснен российским большим противолодочным кораблем "Адмирал Виноградов".

"Сегодня в 6:17 мск эскадренный миноносец ВМС США "Джон Маккейн", который уже несколько дней находится в акватории Японского моря, нарушил территориальные воды Российской Федерации в заливе Петра Великого, углубившись за линию морской границы на 2 километра", - заявили в Минобороны РФ во вторник.

Следивший за американским эсминцем "Адмирал Виноградов" по международному каналу связи предупредил "Джона Маккейна" "о недопустимости таких действий" и пригрозил протаранить его, чтобы вытеснить из территориальных вод РФ.

После этого предостережения эсминец США сразу вышел в нейтральные воды и не предпринимал попыток снова войти в территориальные воды России, добавили в Минобороны.

"Адмирал Виноградов" продолжает выполнение задач в непосредственной близости от американского боевого корабля, заявили в российском военном ведомстве. Военные сообщили, что в район направлен корвет Тихоокеанского флота "Совершенный".

Происшествие в Восточно-Китайском море

7 июня 2019 года военные России и США обвинили друг друга в опасных действиях в Восточно-Китайском море, где шли параллельными курсами отряд кораблей Тихоокеанского флота РФ и американская авианосная ударная группа.

Представители Тихоокеанского флота России тогда заявили, что маневр американского крейсера Chancellorsville ("Чэнслорсвилл") едва не привел к столкновению с большим противолодочным кораблем "Адмирал Виноградов". Между тем, ВМС США опубликовали видео сближения российского и американского кораблей, и обвинили в опасных действиях российскую сторону.