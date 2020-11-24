Минстрой не будет останавливать строительство начатых апартаментов

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Минстрой России не планирует останавливать строительство начатых проектов апартаментов, заявил во вторник замглавы ведомства Никита Стасишин.

Ранее Стасишин сообщил, что в России планируется законодательно утвердить жилой статус уже возведенных апартаментов и в дальнейшем запретить их строительство в России. Сенатор Аркадий Чернецкий отметил, что даже если в дальнейшем строительство апартаментов будет прекращено, необходимо разработать законодательные акты, регулирующие взаимоотношения с гражданами и застройщиками на уже готовых и строящихся объектах.

"То, что строится, должно строиться дальше, вне зависимости ни от чего. Мы изначально припишем критерии, которые позволят в последующем после ввода, если вы конечно не строите там, где строить вообще нельзя, в спокойном режиме приравнять (апартаменты к жилью - ИФ) либо оставить", - сказал Стасишин на конференции Сбербанка.

Он пояснил, что ситуация со статусом введенных апартаментов будет зависеть от конкретного региона, города и муниципалитета.

Стасишин подчеркнул, что основная задача Минстроя – не запретить строительство апартаментов, а прописать "честные правила игры, чтобы конечный потребитель мог спокойно жить в жилых помещениях нормального качества".

Стасишин добавил, что, в первую очередь, планируется учесть строящиеся апартаменты в общем объеме вводимого жилья в РФ. Также правительство намерено снизить плату за ЖКХ в апартаментах, тарифы в которых двукратно выше, чем в жилых помещениях. Законопроектом о статусе апартаментов планируется решить вопрос капитального ремонта в таких домах, поскольку сейчас законом он не предусмотрен.

"Все это направлено на улучшение качества жизни по тем апартаментам, которые уже есть, Скорее всего, это будут многофункциональные здания с жилыми помещениями. Сейчас окончательного решения еще не принято", - подчеркнул замминистра.

Первый законопроект о переводе апартаментов в разряд жилых помещений был внесен в Госдуму в июне 2018 года. Законопроект получил несколько замечаний Верховного суда и не прошел обсуждение на комитетах. В 2019 году Минстрой РФ разработал законопроект, обеспечивающий правовое регулирование строительства апартаментов. В ведомстве предлагают внести изменения в Жилищный кодекс РФ. Законом также предлагается установить порядок перевода нежилых помещений в апартаменты.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что закон о статусе апартаментов в России планируется принять до конца текущего года.