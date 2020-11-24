Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:48Заразились
на 23.11В России 2 114 502+25 173В мире 59 168 889+519 565

Минстрой не будет останавливать строительство начатых апартаментов

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Минстрой России не планирует останавливать строительство начатых проектов апартаментов, заявил во вторник замглавы ведомства Никита Стасишин.

Ранее Стасишин сообщил, что в России планируется законодательно утвердить жилой статус уже возведенных апартаментов и в дальнейшем запретить их строительство в России. Сенатор Аркадий Чернецкий отметил, что даже если в дальнейшем строительство апартаментов будет прекращено, необходимо разработать законодательные акты, регулирующие взаимоотношения с гражданами и застройщиками на уже готовых и строящихся объектах.

"То, что строится, должно строиться дальше, вне зависимости ни от чего. Мы изначально припишем критерии, которые позволят в последующем после ввода, если вы конечно не строите там, где строить вообще нельзя, в спокойном режиме приравнять (апартаменты к жилью - ИФ) либо оставить", - сказал Стасишин на конференции Сбербанка.

Он пояснил, что ситуация со статусом введенных апартаментов будет зависеть от конкретного региона, города и муниципалитета.

Стасишин подчеркнул, что основная задача Минстроя – не запретить строительство апартаментов, а прописать "честные правила игры, чтобы конечный потребитель мог спокойно жить в жилых помещениях нормального качества".

Стасишин добавил, что, в первую очередь, планируется учесть строящиеся апартаменты в общем объеме вводимого жилья в РФ. Также правительство намерено снизить плату за ЖКХ в апартаментах, тарифы в которых двукратно выше, чем в жилых помещениях. Законопроектом о статусе апартаментов планируется решить вопрос капитального ремонта в таких домах, поскольку сейчас законом он не предусмотрен.

"Все это направлено на улучшение качества жизни по тем апартаментам, которые уже есть, Скорее всего, это будут многофункциональные здания с жилыми помещениями. Сейчас окончательного решения еще не принято", - подчеркнул замминистра.

Первый законопроект о переводе апартаментов в разряд жилых помещений был внесен в Госдуму в июне 2018 года. Законопроект получил несколько замечаний Верховного суда и не прошел обсуждение на комитетах. В 2019 году Минстрой РФ разработал законопроект, обеспечивающий правовое регулирование строительства апартаментов. В ведомстве предлагают внести изменения в Жилищный кодекс РФ. Законом также предлагается установить порядок перевода нежилых помещений в апартаменты.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что закон о статусе апартаментов в России планируется принять до конца текущего года.

Минстрой РФ

Новости

Forbes назвал "Яндекс" лучшим работодателем России

Российский корабль вытеснил американский эсминец из тервод РФ

Российский корабль вытеснил американский эсминец из тервод РФ
Авария на ТЭЦ в Норильске

Суд отложил рассмотрение иска Росприроднадзора к "Норникелю"

Что случилось этой ночью: вторник, 24 ноября

Минобрнауки сформировало группу для исследования загрязнения на Камчатке

Полиция раскрыла сеть фальшивомонетчиков, реализовавших 500 млн поддельных рублей

Полиция раскрыла сеть фальшивомонетчиков, реализовавших 500 млн поддельных рублей

Путин утвердил стратегию антинаркотической политики

Что произошло за день: понедельник, 23 ноября

Бывший главный криминалист МВД РФ осужден на 8 лет за мошенничество

Борьба с иноагентами

В Думе предложили штрафовать за сообщения об иноагентах без их статуса

В Думе предложили штрафовать за сообщения об иноагентах без их статуса
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');