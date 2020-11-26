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В Минстрое заявили о необходимости защиты от "потребительского экстремизма"

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Для защиты от "потребительского экстремизма" нужно определить список критичных замечаний при строительстве, заявил на круглом столе в Совете Федерации заместитель главы Минстроя РФ Дмитрий Волков.

"В части жилищного строительства, в части работы застройщиков, для решения вопроса так называемого потребительского экстремизма, нужно определить совместно с участниками рынка, перечень замечаний, которые являются критическими, т.е. критически влияют на качество строительства, не путая их с документами технического регулирования, которые созданы совсем для другого", - подчеркнул замминистра.

Он пояснил, что такое решение можно принять совместно с предъявлением требований к экспертным организациям.

В свою очередь сенатор Олег Мельниченко добавил, что регулирование такого перечня поможет снять многие проблемы.

"Мы целый ряд моментов уберем, если докрутим своими нормативно-правовыми актами и в министерстве, и в правительстве", - отметил сенатор.

Он также напомнил, что контроль необходим.

"Мы должны понимать, что застройщики тоже не ангелы. Но и "потребительский экстремизм" не вполне верный термин. Тут стоит говорить о балансе интересов, чтобы он был соблюден", - заключил Мельниченко.

Минстрой

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