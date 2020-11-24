Половину студентов вузов в РФ перевели на "дистационку"

На карантин в настоящее время закрыта 31 школа

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В России на дистанционном обучении находятся более 275 тыс. учеников и 2,4 млн студентов, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"На сегодняшний день более 275 тыс. учеников переведены на дистанционное обучение (общий контингент школьников - 16,8 млн), закрыта на карантин 31 школа. Эти меры носят индивидуальный характер в регионах, выстроены, исходя из конкретной ситуации", - сказала Голикова на совете омбудсменов во вторник.

По ее словам, среди 4 млн студентов, 2,4 млн (57,9% от общего контингента) переведены на дистанционное обучение, чуть более 1 млн - на смешанную дистанционно-очную форму обучения.

Ранее во вторник первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко сообщал, что 56% учащихся всех школ страны находятся на очном обучении, часть детей учится на различных смешанных формах.

18 ноября Голикова говорила, что на дистанционное обучение переведена 91 тыс. учеников, 2,2 млн студентов, закрыто на карантин было 29 школ.