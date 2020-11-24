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В России от коронавируса застраховались почти полмиллиона человек

Страховщики заработали на этом 1,6 млрд рублей

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В России от коронавируса застраховались 496 тыс. граждан, при этом объем собранной страховыми компаниями премии составил 1,6 млрд рублей, сообщил заместитель руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Иван Козлов во вторник участникам конференции по страхованию.

По его словам, коэффициент убыточности составил менее 7%. Выплаты по таким страховкам лишь немногим превысили 109 млн рублей.

"Связано это, в том числе, вероятно, с тем, что те лица, которые страхуются от коронавирусной инфекции, они еще, вероятно, лучше соблюдают масочно-перчаточный режим, поэтому, соответственно, берегут себя", - пояснил Козлов.

Средняя страховая премия по таким полисам составила 3,2 тыс. рублей, а выплата - 48,6 тыс. рублей.

"Обращает на себя внимание, что у нас 13% составляет доля отказов в страховых выплатах от всех поданных заявлений. Было подано 2 690 заявлений об осуществлении выплаты. В ряде случаев не подтвердилась коронавирусная инфекция, в ряде случаях не хватало документов, и, соответственно, людям отказывали. Но по отдельным компаниям до 30% доля отказов в страховой выплате, и мы, безусловно, в отношении таких компаний проводим усиленный мониторинг", - прокомментировал представитель регулятора.

Как сообщалось ранее, первые страховки от коронавируса появились еще в марте этого года. В настоящий момент такие полисы продают 17 страховых компаний. В 2020 году было заключено 300 тыс. подобных договоров страхования как с физическими, так и с юридическими лицами.

Иван Козлов ЦБ РФ Коронавирус

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