Доля выплат по полисам страхования от коронавируса выросла в 2021 году

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Банк России в этом году отметил существенное увеличение количества выплат по полисам страхования от коронавируса по сравнению с прошлым годом, когда моностраховки только появились на рынке в ответ на пандемию.

После контрольных проверок ЦБ РФ правил страхования по таким полисам уровень отказов в выплатах снизился с 13% до 7%, рассказал руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута на конференции по страховому рынку в среду.

"То, что появилось специальное страхование, на мой взгляд, не плохо, а хорошо, поскольку у людей появилась возможность дополнительно защитить себя с точки зрения возмещения потерь, но на первом этапе проблемы были связаны с большим количеством исключений из правил страхования. Они приводили часто к невозможности получить возмещение в ситуации, когда люди думали, что оно будет выплачено. Мы проводили контрольное мероприятие, смотрели на соотношение того, что написано в правилах и говорят при продаже менеджеры, и увидели, что люди часто не понимали, что мало заболеть (для получения выплаты по полису - ИФ), нужно быть госпитализированным", - сообщил Мамута, отметив, что такая практика была не у всех компаний. Он добавил, что регулятор проводил работу с рынком и со Всероссийским союзом страховщиков (ВСС), постепенно с проблемой удалось справиться.

Кроме того, по словам Мамуты, в конце прошлого года и начале этого Банк России увидел существенный рост жалоб на мисселинг при продаже полисов с инвестиционной составляющей, поэтому ЦБ РФ направил страховым компаниям письмо с рекомендациями проводить проверку уровня знаний клиентов об особенностях продуктов с инвестиционной составляющей, разъяснять их отличия от депозитов.

"Мы стали анализировать, как исполняются наши рекомендации, и увидели на первом этапе, в феврале-марте, достаточно формальное отношение страховщиков... Повторный раунд в мае показал, что доля продуктов с инвестиционной составляющей, которые продаются с достаточно неплохим уровнем внимания к наличию этих специальных знаний, выросла почти в 2 раза, до 80%, по сравнению с первоначальным. Этот рост говорит, что страховое сообщество серьезно отнеслось к рекомендациям", - прокомментировал Мамута, отметив, что до сих пор встречаются случаи отдельных продаж страховок ИСЖ как аналогов депозитов.

Президент ВСС Игорь Юргенс обратил внимание ЦБ РФ, что кредитные организации, которые выступают партнерами страховщиков по продаже полисов с инвестиционной составляющей, обладают большей рыночной силой и не всегда придерживаются принятого стандарта продаж.

"В регулировании получается лакуна, мы приняли стандарт, своих выстраиваем, как можем, критикуем, а банкиры - нет. Получается без вины виноватый", - отметил Юргенс.