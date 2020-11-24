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ОНФ призвал пресечь торговлю поддельными COVID-справками в Петербурге

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге увеличилось число организаций, торгующих поддельными справками об отсутствии коронавируса, правоохранительные органы должны пресекать такого рода деятельность, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) во вторник.

"Граждане могут их получить, не сдавая анализы", - отметили в пресс-службе. Там добавили, что справки оформляются "в очень сжатые сроки", реклама таких услуг размещается в интернете, в том числе на сайтах организаций, позиционирующих себя как медицинские учреждения.

Как заявили в пресс-службе ОНФ, справки пользуются популярностью у людей, которым нужно выехать за границу, трудоустроиться или выйти на работу после самоизоляции, а также лечь в больницу.

По данным ОНФ, стоимость поддельных справок начинается от 1,5 тыс. рублей, а оформляют их за один день без сдачи анализов. Некоторые фирмы предлагают справки с QR-кодом.

"Надзорным органам следует пресекать подобного рода торговлю поддельными справками. Последствия такого рода деятельности могут привести к еще большему распространению коронавируса", - отметил руководитель регионального отделения ОНФ в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь, слова которого приводит пресс-служба.

Активисты ОНФ обратились в правоохранительные органы с просьбой заблокировать сайты, на которых можно приобрести поддельные справки.

Хроника 09 января – 24 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
ОНФ Петербург Коронавирус Андрей Рябоконь

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