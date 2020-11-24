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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:15Заразились
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Минздрав ждет роста смертности в РФ из-за напрямую не связанных с COVID причин

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Минздрав РФ прогнозирует избыточную смертность в стране на фоне пандемии коронавируса COVID-19, которая напрямую с ним не связана, а вызвана страхом заразиться при посещении врачей, а также ростом суицидальных настроений, сообщил замглавы ведомства Олег Гриднев.

"С чем может быть связана избыточная смертность, а она уже сейчас наблюдается? В дальнейшем мы можем столкнуться с избыточной смертностью по причинам, не связанным с COVID-19, это мы должны понимать", - сказал Гриднев во вторник на Координационном совете уполномоченных по правам человека в РФ.

По его словам, "в период эпидемии COVID-19 количество обращений в отделения неотложной помощи пациентов с серьезными диагнозами, хроническим заболеваниями и последующими госпитализациями значительно снизилась".

Так, с марта 2020 года отмечается снижение посещаемости отделений неотложной помощи - примерно на 50%, посещаемость пациентами с хроническими заболеваниями врачей в период эпидемии упала на 30-50%, уточнил он.

"Конечно, это может привести к увеличению смертности при отсутствии должного взаимоотношения хронических пациентов с медициной", - сказал замглавы Минздрава.

Ухудшение психического здоровья населения

Эпидемия и введение мер по борьбе с COVID-19 повлияли также на психическое здоровье населения, отметил замминистра.

"Это привело к росту таких диагнозов, как депрессия, синдром дефицита внимания и гиперактивность. Из-за карантина снизилась посещаемость врачей пациентами с нарушениями психического здоровья, что в дальнейшем также может привести к повышению смертности из-за роста суицидальных попыток и, возможно, домашнего насилия", - сказал замглавы ведомства.

Гриднев обратил внимание, что снижение посещаемости врачей не связано с тем, что медучреждения не предоставляют плановую помощь.

"Достаточно большое количество этих учреждений открыты, работают в плановом порядке. На сегодняшний день под COVID-19 привлечено, если брать по стационарным учреждениям, около 20% всего коечного фонда, а все остальное предназначено для оказания помощи пациентам с другими патологиями", - отметил он.

"Но вот эти возникшие страхи, которые витают в населении, и угроза заражения, особенно среди пожилого населения, заставляет их оставаться дома и лишний раз не обращаться за медицинской помощью", - заключил замглавы Минздрава.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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