Гендиректором Petropavlovsk станет Денис Александров

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Гендиректором Petropavlovsk с 1 декабря станет Денис Александров, сообщила компания. До последнего времени Александров возглавлял Highland Gold Mining (HGM).

Максим Мещеряков, с августа бывший временным гендиректором Petropavlovsk, останется в компании на руководящей должности.

В Petropavlovsk в последние месяцы происходит корпоративный конфликт. Спор основных акционеров вылился в противоречия между гендиректором и менеджерами рудников.

В октябре в отношении Мещерякова было возбуждено уголовное дело по факту его силового прорыва в офис АО "Покровский рудник" в августе. Тогда охрана не пускала топ-менеджера, он и его спутники прошли в помещение силой. Уголовное дело расследуется по статьям о краже и самоуправстве. По версии следствия, из офиса была украдена компьютерная техника. Мещеряков объяснял, что тогда действовал по поручению совета директоров компании.

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, по итогам первого полугодия замыкает первую тройку российских золотодобытчиков. Крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей свыше 24% является ЮГК, которую контролирует семья Константина Струкова.