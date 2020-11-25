Роспотребнадзор заявил о возможном выходе Крыма на плато по COVID-19

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Уровень заболеваемости COVID-19 в Крыму находится примерно на одном уровне уже три недели, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

"Я боюсь сказать, что мы сейчас находимся на плато, но цифры заболеваемости (говорят об этом - ИФ)... Темпы прироста за последние три недели - самые маленькие по сравнению с теми, которые мы фиксировали с августа. То есть 2,2, 2,6, 2,7 - это были наши цифры с августа, последние три недели - 1,72, 1,75 и 1,7", - сказала Пеньковская на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса в среду.

По ее словам, также за последние две недели на плато вышел уровень заболеваемости пневмониями в Крыму.

Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что принято решение оснастить машины скорой помощи экспресс-тестами на коронавирус, несмотря на более низкую достоверность таких исследований. По его словам, это облегчит работу врачей и избавит пациентов от необходимости самим обращаться в медорганизации для тестирования.

Ситуация с коронавирусом и ограничения в Крыму

В Крыму с 17 марта из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. В середине мая начали снимать запреты: в июне для всех жителей отменили обязательную самоизоляцию, 1 июля открыли курортный сезон. В октябре часть ограничений вернули - предпринимателям запретили обслуживать гостей без масок, а пожилым рекомендовали оставаться дома.

С 20 декабря по 15 января в Крыму будет запрещено проведение корпоративов и банкетов, увеселительные заведения и общепит не будут работать с 22:00 до 8:00.

Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 14 тыс. человек, более 250 пациентов умерли. Рекордный суточный прирост выявленных случаев коронавируса был зафиксирован за 24 октября - 255.