Автомобиль генконсульства Литвы сбил женщину на переходе в Петербурге

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Машина генерального консульства Литвы сбила женщину в Петроградском районе Петербурга, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

По данным источника, инцидент произошел около 9:00 по московскому времени на перекрестке Кронверкского проспекта и Зверинской улицы. По предварительной информации, автомобиль с дипномерами влетел в женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Ее увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Собеседник агентства не смог уточнить, кто находился за рулем.

Официальной информацией по данному поводу "Интерфакс" не располагает.