МИД Литвы заявил, что сбивший петербурженку водитель генконсульства был трезв

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - За рулем автомобиля, сбившего женщину на пешеходном переходе на Зверинской улице в Петербурге, находился сотрудник генерального консульства Литовской республики, подтвердили "Интерфаксу" в МИД Литвы в среду.

В дипмиссии заявили, что скорость движения не превышалась и водитель был трезвым.

"Выражаем искренние сожаления по поводу случившегося", - подчеркнул собеседник.

Как сообщалось, около 9:00 в среду машина генерального консульства Литовской республики сбила женщину в Петроградском районе Петербурга. Инцидент произошел на перекрестке Кронверкского проспекта и Зверинской улицы. По предварительной информации, автомобиль с дипномерами наехал на женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Ее увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.