Минпросвещения не планирует полного перехода на цифровое обучение

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В России порядка 70% школьников учатся очно, полноценный переход на цифровое обучение не планируется, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Об этом министр сообщил в среду на открытии заседания неформальной рабочей группы проекта "Образование-2030" в рамках VI Международной конференции "Мировые образовательные системы против сбоев в образовательном процессе".

"Наши школы открыты, работают в очном режиме, в менее чем 0,1 % школ введен карантин (по COVID-19 - ИФ), часть школ работают в дистанционным режиме, все соответствующие решения принимаются регионами самостоятельно", - уточнил Кравцов.

По его словам, в Минпросвещения "не поддерживают предложения ряда экспертов, предлагающих полноценный переход на цифровое обучение".

"Наша система образования всегда будет соответствовать традиционной системе образования, общения учителя с учениками, но цифровые технологии существенно расширяют возможности обучения", - сказал министр.

В связи с этим он сообщил о создании "Образовательного интернета", куда включена своя социальная сеть для школьников, мессенджеры для родителей и для учеников, организация системы видеонаблюдения и верифицированный контент.

Кравцов также сообщил, что до конца 2021 года все школы РФ будут обеспечены высокоскоростным доступом в интернет.