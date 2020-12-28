Очное обучение вернут в красноярских школах после новогодних каникул

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Министерство образования Красноярского края рекомендовало школам региона вернуть очную форму обучения с 11 января следующего года. Об этом решении министр образования региона Светлана Маковская сообщила во время онлайн-совещания с руководителями районных и городских управлений образования, передает пресс-служба ведомства.

"Сегодняшняя эпидемиологическая ситуация позволяет прогнозировать нам выход в очный режим всех школьников с 11 января 2021 года. Личный контакт ученика с учителем - важнейший элемент образования и особенно воспитания, ведь школа является социальным институтом. Поэтому после каникул мы рекомендуем организовать учебный процесс для всех учеников в стандартном формате, но с соблюдением строгих эпидемиологических мер безопасности", - цитируют в пресс-службе Маковскую.

Отмечается, что за время дистанционного обучения значительно сократилась статистика по заболеваемости учителей. После отмены "дистанционки" в школах вернут меры профилактики распространения коронавируса: обязательную термометрию, дополнительную дезинфекцию помещений и обучение каждого класса в отдельном кабинете.

С 7 декабря ученики 9 и 11 классов вернулись к очной форме обучения в школах Красноярска, а в других городах было рекомендовано вернуть такой же форме и для пятиклассников.

Решение о дистанционном формате обучения в школах края было принято в начале ноября в связи с ростом заболеваемости COVID-19.