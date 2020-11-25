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Песков заявил, что не слышал о женщине из журналистского расследования

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ничего не может сказать в связи с опубликованным расследованием издания "Проект" про якобы знакомую главы государства Светлану Кривоногих.

В ходе общения в среду журналисты задали Пескову вопрос, ознакомился ли он с распространенным в интернете расследованием "про Светлану Кривоногих" и знаком ли президент РФ с этой женщиной.

"Первый раз слышу вообще о такой женщине и ничего не могу вам сказать на этот счет. Да, меня спрашивали об этой фамилии и я никогда об этом ничего не слышал и ничего не знаю", - сказал Песков.

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Дмитрий Песков Светлана Кривоногих

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