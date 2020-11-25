Что произошло за день: среда, 25 ноября

Смерть Марадоны, очередной антирекорд по числу смертей от COVID-19 в России и новая "умная" колонка

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России установлен очередной антирекорд по числу умерших от COVID-19. За сутки скончались 507 пациентов. Заболели еще 23 675 человек, из них в Москве - 4 685.

- Умер Диего Марадона. Ему стало плохо дома, он восстанавливался после перенесенной в ноябре операции на мозге. Легендарному футболисту было 60 лет.

- Россия запросила у Польши данные о разговоре братьев Качиньских перед крушением Ту-154. Ранее польские СМИ сообщали о разговоре Леха и Ярослава Качиньских и о рекомендации последнего садиться в Смоленске при любых условиях. Прокуратура Польши заявила, что в деле нет стенограммы беседы.

- Индексы МосБиржи и РТС закрепились выше рубежей 3100 и 1300 пунктов.

- ФСБ России раскрыла ячейку ИГ. Один из членов запрещенной в РФ организации был задержан во Владимирской области. Члены ячейки планировали теракты в Москве.

- Дмитрий Песков заявил, что не слышал о женщине из журналистского расследования. Издание "Проект" назвало Светлану Кривоногих знакомой президента РФ Владимира Путина.

- Машина врезалась в Берлине в ворота канцелярии Ангелы Меркель. По бокам на автомобиль были нанесены лозунги. Водитель уже был знаком полиции: аналогичную акцию он устроил в 2014 году.

- Суд арестовал жителя Колпино, удерживавшего шестерых детей в квартире. Денис Бельтюков на заседании заявил, что дети просто находились дома. Между тем мать оставила их в детском доме, пока она готовит возвращение в родной Архангельск.

- "Яндекс" представил новую "умную" колонку. У "Станции Макс" появился LED-экран, она будет стоить 16 990 рублей и появится в продаже с 1 декабря.