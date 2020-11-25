Вице-премьера Подмосковья Куракина обвинили во взятке и мошенничестве

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Задержанному на минувшей неделе замглавы правительства Московской области Дмитрию Куракину, вменяется получение взятки, злоупотребления полномочиями и мошенничество. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Куракину предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (часть 3 статьи 285 УК РФ) и получении взятки (статья 290 УК РФ)", - сказал собеседник агентства.

Он не уточнил других подробностей.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием официальных представителей правоохранительных органов по этой ситуации.

19 ноября Басманный суд Москвы отправил Куракина под арест до 17 января. До этого же срока арестованы двое его предполагаемых сообщника – Владислав Холодков и Максим Ан.

Как считает следствие, в 2012 - 2017 годах Куракин, будучи главой департамента имущественных отношений Минобороны, совместно с чиновниками лесного хозяйства переоформлял принадлежащие министерству земли в разных регионах страны, вырубал и реализовывал лес, а участки продавал коммерсантам под нелегальные свалки мусора и застройку.

Следствие оценивает причиненный Куракиным и его пособниками ущерб в 2 млрд рублей, сказал ранее "Интерфаксу" источник.

Куракин заявлял, что не признает своей вины.