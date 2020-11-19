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Вице-премьер Подмосковья Куракин арестован по подозрению в коррупции

Вице-премьер Подмосковья Куракин арестован по подозрению в коррупции
Фото: Пресс-служба Басманного суда Москвы

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в четверг отправил под арест на два месяца - до 17 января - заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Куракина, подозреваемого в коррупции. Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Таким образом, суд не нашел оснований для избрания чиновнику более мягкой меры пресечения.

Также до 17 января арестованы двое предполагаемых сообщника Куракина – Владислав Холодков и Максим Ан. Все трое подозреваются в совершении преступления по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

По данным источника "Интерфакса", Куракин был задержан вечером 17 ноября по итогам допроса в СКР в качестве подозреваемого по делу об особо крупном мошенничестве.

Как считает следствие, в 2012 - 2017 годах он, будучи главой департамента имущественных отношений Минобороны, совместно с чиновниками лесного хозяйства переоформлял принадлежащие министерству земли в разных регионах страны, вырубал и продавал лес, а участки продавал коммерсантам под нелегальные свалки мусора и застройку.

Следствие оценивает причиненный Куракиным и его пособниками ущерб в 2 млрд рублей, сказал источник.

Член Общественной наблюдательной комиссии Куракин заявил накануне, что не признает своей вины.

Московская область Дмитрий Куракин

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