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Госдума приняла закон о правилах сдачи иностранцами экзаменов

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в третьем, окончательном, чтении правительственный закон, регулирующий вопросы подтверждения иностранцами владения русским языком, знания истории России и основ законодательства РФ.

Согласно закону, требования к уровню владения русским языком как иностранным, знаний истории России и основ законодательства РФ устанавливаются в зависимости от цели иностранного гражданина (трудовая деятельность, временное или постоянное проживание).

Так же в зависимости от цели получения сертификата устанавливается и срок его действия: три года - для получения разрешения на временное проживание, разрешения на работу либо патента; бессрочно - для получения вида на жительство. В настоящее время выдается сертификат с единым сроком действия - 5 лет со дня его выдачи.

Полномочием устанавливать максимальный размер стоимости экзамена наделяется правительство РФ. Правительство также утверждает формы и порядок проведения комплексного экзамена, требования к минимальному уровню знаний, необходимых для его сдачи.

Закон также предусматривает, что такой экзамен и выдача сертификатов проводятся организациями, включенными в соответствующий перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти.

В настоящее время власти субъекта РФ устанавливают перечень образовательных организаций, имеющих право на проведение указанного экзамена, а также порядок и форму проведения экзамена.

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