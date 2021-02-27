Минобрнауки предложило сделать бессрочным сертификат о знании иностранцами русского языка

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Минобрнауки РФ предлагает сделать бессрочным действие сертификата о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации, который позволяет иностранцам получить вид на жительство.

"Установить срок действия сертификата (...) на уровне, соответствующем цели получения вида на жительство - бессрочно", - говорится в проекте постановления правительства, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что при аннулировании вида на жительства будет прекращаться действие соответствующего сертификата.

Проект постановления предполагает, что срок действия сертификата для получения разрешения на работу или патента, а также разрешения на временное проживание составит три года.

В настоящий момент сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации действует пять лет. В декабре 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому новый срок действия сертификатов устанавливается правительством.