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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:22Заразились
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Результат COVID-теста теперь можно будет узнать через портал госуслуг

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Минцифры вместе с Роспотребнадзором запустило на портале госуслуг возможность получить результаты теста на COVID-19 через личный кабинет пользователя, сообщает пресс-службы ведомства в среду.

Уведомления о готовности теста из лабораторий, интегрированных с информационной системой Роспотребнадзора, появляются в личном кабинете, а сами результаты загружаются в виде QR-кода в мобильное приложение "Госуслуги Стопкоронавирус". Загрузка на портал результатов тестов на COVID-19 занимает не более часа после их получения.

Сейчас к системе подключены более 450 лабораторий в нескольких регионах РФ, которые загрузили уже более 130 тыс. справок, в сутки на портал приходит порядка 15 тыс. исследований. В ближайшее время планируется подключение новых лабораторий в шести субъектах РФ и увеличение количества исследований, передаваемых на портал, до 40 тыс. в сутки. Оставшиеся лаборатории и медицинские центры планируется подключить к проекту до конца I квартала 2021 года.

"Запуск нового сервиса позволит решить сразу несколько задач. Прежде всего, он станет доверенным инструментом хранения справок о COVID-19 для предъявления с помощью мобильного приложения по месту требования. Во-вторых, снизит долю поддельных справок с результатами тестов, сократит время получения результата исследования, а также избавит от необходимости направлять справку в Роспотребнадзор после возвращения из-за рубежа", - рассказал замглавы Минцифры России Олег Качанов, слова которого привели в пресс-службе ведомства.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Минцифры Роспотребнадзор Коронавирус Олег Качанов

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