Суд отправил в СИЗО бывшего прокурора Новосибирска

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Новосибирска в среду арестовал бывшего прокурора города Дениса Ференеца, которому инкриминируется превышение должностных полномочий.

"Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 25 ноября 2020 г. в отношении обвиняемого Ференеца Д.Л. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 21 сутки, то есть до 13 января 2021 года", - говорится в сообщении суда.

Кроме того, в среду суд также отправил под арест до 13 января бывшего руководителя управления по надзору за соблюдением федерального закона прокуратуры региона Александру Аверину.

Как сообщалось, Ференец обвиняется по по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), Аверина – по статье 33, статье 306 УК РФ (пособничество в заведомо ложном доносе).

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что правоохранительные органы задокументировали их противоправные действия в интересах члена совета директоров и акционера крупного холдинга Олега Ярового по фальсификации материалов уголовного дела в отношении генерального директора ООО АКГ "Экфард" Натальи Васильевой. Отмечается, что они намеревались завладеть ее недвижимым имуществом стоимостью около 500 млн рублей.

Яровой, по данным источника, более 20 лет поддерживает коррупционные контакты с руководством органов прокуратуры региона, создав для этого ООО "Канон" для легализации взяток путем оказания "юридических услуг" в интересах бизнесменов и членов криминальных структур.

Также источник отмечал, что в октябре 2018 года по данным фактам в соответствии с распоряжением генерального прокурора России проведена комплексная проверка прокуратуры Новосибирской области.

По результатам проверки к дисциплинарной ответственности привлечены 40 сотрудников региональной прокуратуры. Лишились своих постов заместитель генерального прокурора РФ Иван Семчишин, прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев и его заместители, ряд высокопоставленных прокуроров.

Ференец ушел в отставку летом 2020 года.

В июле 2020 года Яровой также был привлечен к уголовной ответственности по факту получения от предпринимателя Юрия Верясова денег за якобы прекращение его уголовного преследования через имеющиеся у Ярового связи среди должностных лиц органов прокуратуры и СКР. Яровой помещен под стражу до 8 февраля 2021 года.