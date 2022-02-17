Поиск
Фигурное катание13:00Женщины. Произвольная программаПодробнее
Конькобежный спорт11:30Женщины. Финал  Япония Нидерланды СШАПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:10Заразились
на 17.02В России 14 840 502+180 622В мире 417 731 955+2 532 256

Арестован бывший прокурор Новосибирской области Фалилеев

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Центральный суд Новосибирска арестовал до 14 апреля бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева, сообщили "Интерфаксу" в суде. Фалилеева обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).

На такой же срок и по этой же статье арестован бывший заместитель Фалилеева Андрей Турбин. Кроме них по делу арестован Сергей Белоус, которому вменяют дачу взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК).

О задержании Фалилеева и Турбина стало известно 16 февраля. По данным источника "Интерфакса", бывших прокуроров заподозрили в получении взяток от руководства ТЦ "Восход" и в связях с преступной группировкой "Первомайские".

Фалилеев возглавил областную прокуратуру в 2015 году.

В октябре 2018 года прошла комплексная проверка надзорного ведомства в связи с возбуждением уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференца. Ему инкриминировали действия в интересах члена совета директоров и акционера крупного холдинга Олега Ярового. Он подозревался в фальсификации материалов уголовного дела в отношении гендиректора ООО АКГ "ЭКФАРД" Натальи Васильевой с целью завладения ее недвижимым имуществом стоимостью около 500 млн рублей.

По результатам проверки Фалилеев и его заместители лишились своих постов. Также должность потерял замгенпрокурора Иван Семчишин. К дисциплинарной ответственности привлекли 40 сотрудников региональной прокуратуры.

Новосибирская область Новосибирская областная прокуратура Владимир Фалилеев Андрей Турбин Сергей Белоус

Новости по теме

Новости

Путин объявил о серии совещаний по подготовке послания Федеральному Собранию

Заместитель посла США Барт Горман был выслан из России

Заместитель посла США Барт Горман был выслан из России

Первые подразделения российской армии вернулись на базы после учений

Первые подразделения российской армии вернулись на базы после учений

В России 1 млн мигрантов "вышли из тени" в 2021 году, получив патенты

Путин призвал высылать из РФ мигрантов за экстремизм и правонарушения

Путин призвал высылать из РФ мигрантов за экстремизм и правонарушения

Путин призвал полицию соблюдать права граждан при работе по "горячим следам"

Кремль отметил нагнетание обстановки в Донбассе

Кремль не будет требовать извинений за анонсы "вторжения" РФ на Украину

Кремль не будет требовать извинений за анонсы "вторжения" РФ на Украину

В России за сутки 18 090 человек были госпитализированы с COVID-19

В России за сутки 18 090 человек были госпитализированы с COVID-19
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });