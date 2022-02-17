Арестован бывший прокурор Новосибирской области Фалилеев

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Центральный суд Новосибирска арестовал до 14 апреля бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева, сообщили "Интерфаксу" в суде. Фалилеева обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).

На такой же срок и по этой же статье арестован бывший заместитель Фалилеева Андрей Турбин. Кроме них по делу арестован Сергей Белоус, которому вменяют дачу взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК).

О задержании Фалилеева и Турбина стало известно 16 февраля. По данным источника "Интерфакса", бывших прокуроров заподозрили в получении взяток от руководства ТЦ "Восход" и в связях с преступной группировкой "Первомайские".

Фалилеев возглавил областную прокуратуру в 2015 году.

В октябре 2018 года прошла комплексная проверка надзорного ведомства в связи с возбуждением уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференца. Ему инкриминировали действия в интересах члена совета директоров и акционера крупного холдинга Олега Ярового. Он подозревался в фальсификации материалов уголовного дела в отношении гендиректора ООО АКГ "ЭКФАРД" Натальи Васильевой с целью завладения ее недвижимым имуществом стоимостью около 500 млн рублей.

По результатам проверки Фалилеев и его заместители лишились своих постов. Также должность потерял замгенпрокурора Иван Семчишин. К дисциплинарной ответственности привлекли 40 сотрудников региональной прокуратуры.