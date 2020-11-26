Глава российской ячейки "Аум синрике" осужден на 15 лет колонии

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил главу российской ячейки террористического сообщества "Аум синрике" (запрещено в РФ) Михаила Устьянцева к 15 годам колонии сторогого режима, сообщила пресс-служба суда в четверг.

Прокурор просил для него 18 лет колонии.

ФСБ 1 мая 2018 года пресекла деятельность Устьянцева при организации собрания адептов, позже его арестовали.

Устьянцеву вменялось создание террористического сообщества, организация деятельности террористической организации, создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, а равно руководство таким объединением (ч.1 ст.205.4, ч.1 ст.205.5, ч.1 ст.239 УК РФ).

По версии следствия, Устьянцев руководил российским подразделением секты "Аум синрике", деятельность которой была запрещена решением Верховного суда РФ в 2016 году. По данным СКР, он организовывал распространение среди жителей Москвы, Петербурга, Волгограда и других населенных пунктов религиозной доктрины, "побуждающей рядовых адептов преподносить ему денежные средства, которые он передавал японским руководителям террористического сообщества "Аум Синрике", тем самым финансировал терроризм". Соучастники Устьянцева объявлены в розыск.

"Аум синрике" - религиозная синкретическая экстремистская секта, основанная Секо Асахарой. В марте 1995 года члены "Аум синрике" из Японии распылили отравляющий газ зарин в токийском метро, в результате чего погибли 13 человек и пострадали около 6 тысяч. 13 членов секты, включая Асахару, были позднее приговорены к смертной казни. Всего обвинения по этому делу были предъявлены 188 представителям "Аум синрике".