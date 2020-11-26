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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:59Заразились
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Российский иммунолог заявил, что маски снижают риск COVID до 1,5%

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Риск заражения COVID-19 снижается до полутора процентов, если при контакте здорового человека с уже заразившимся на обоих есть маски, заявил российский иммунолог, академик Алексей Тутельян.

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"Если болеющий коронавирусом наденет маску, то вероятность заражения стоящего рядом человека с учетом социальной дистанции составляет всего лишь 5%, а если оба наденут маски - то 1,5%", - сказал Тутельян в четверг на медицинском онлайн-конгрессе "Контроль и профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи".

При этом он заявил, что риск заражения коронавирусом увеличивается до 7%, если оба - и здоровый человек, и болеющий COVID-19 - находятся без маски.

"Именно из-за этого наше правительство, Роспотребнадзор неустанно говорят о том, что необходимо носить маски", - отметил Тутельян.

коронавирус

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