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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:54Заразились
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Попова спрогнозировала сохранение масочного режима минимум до весны

Попова спрогнозировала сохранение масочного режима минимум до весны
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Россияне должны будут соблюдать санитарно-эпидемиологические правила как минимум до наступления теплой весны, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на пресс-конференции в "Интерфаксе".

"Когда мы соблюдаем все требования, хуже не становится. Это новая нормальность - так мы сегодня живем. Да, мы будем так жить еще какое-то время - хорошо, если меньше, чем до теплой весны. Скорее всего, мы должны будем беречься также до теплой весны", - сказала Попова.

Она напомнила, что пока жестко не ввели требование всем ходить в масках, то люди в них и не ходили. "И сейчас еще не все ходят. Беда в этом. Если принять маску как данность и относиться к ней как к непременному атрибуту нашего сегодняшнего дня, жизнь поменяется и станет гораздо краше", - пообещала Попова.

По словам главы службы, скорее всего, в этом году россиянам не удастся отдохнуть в дальнем зарубежье, потому что риск заражения в транспорте выше и потому что в различных странах свое регулирование, и можно провести в отпуск, оказавшись в жестком карантине.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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