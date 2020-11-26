Парламент Татарстана отклонил законопроект о прямых выборах мэра Казани

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Депутаты Государственного совета Татарстана в четверг не поддержали законопроект о прямых выборах мэра Казани, передает корреспондент "Интерфакса".

За такое решение проголосовал 71 депутат, против – 7, двое воздержались.

Автор законопроекта, депутат от КПРФ Артем Прокофьев заявил на заседании парламента, что "с учетом действующего нормативного правового регулирования граждане фактически отстранены от самостоятельного определения порядка формирования органов местного самоуправления и реального участия в управлении городом или районом через избрание своего главы на прямых выборах".

По мнению Прокофьева, в результате местное самоуправление утрачивает свой независимый от государственного управления статус.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе первой сессии Казанской городской Думы четвертого созыва заявил, что прямые выборы мэра – легитимная форма, но больших преимуществ она не дает.

"Мы этот опыт тоже изучали. К сожалению, больших преимуществ не увидели. Вы каждый избран населением, и вы выбираете своего командира. Мне кажется, эта форма вполне достойная, она оправдала себя в нашей республике и, конечно, в нашей столице", - сказал Минниханов.

Сообщалось, что в 2018 году Госсовет Татарстана также отклонил законопроект КПРФ, который предлагал введение прямых выборов мэров городов в регионе.

Согласно уставу города, мэр Казани избирается городской думой из своего состава тайным голосованием большинством голосов от установленного числа депутатов.

В сентябре мэром татарстанской столицы в четвертый раз подряд был избран выдвинутый "Единой Россией" Ильсур Метшин.