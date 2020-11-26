Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:59Заразились
на 26.11В России 2 187 990+25 487В мире 60 392 439+632 945

Парламент Татарстана отклонил законопроект о прямых выборах мэра Казани

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Депутаты Государственного совета Татарстана в четверг не поддержали законопроект о прямых выборах мэра Казани, передает корреспондент "Интерфакса".

За такое решение проголосовал 71 депутат, против – 7, двое воздержались.

Автор законопроекта, депутат от КПРФ Артем Прокофьев заявил на заседании парламента, что "с учетом действующего нормативного правового регулирования граждане фактически отстранены от самостоятельного определения порядка формирования органов местного самоуправления и реального участия в управлении городом или районом через избрание своего главы на прямых выборах".

По мнению Прокофьева, в результате местное самоуправление утрачивает свой независимый от государственного управления статус.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе первой сессии Казанской городской Думы четвертого созыва заявил, что прямые выборы мэра – легитимная форма, но больших преимуществ она не дает.

"Мы этот опыт тоже изучали. К сожалению, больших преимуществ не увидели. Вы каждый избран населением, и вы выбираете своего командира. Мне кажется, эта форма вполне достойная, она оправдала себя в нашей республике и, конечно, в нашей столице", - сказал Минниханов.

Сообщалось, что в 2018 году Госсовет Татарстана также отклонил законопроект КПРФ, который предлагал введение прямых выборов мэров городов в регионе.

Согласно уставу города, мэр Казани избирается городской думой из своего состава тайным голосованием большинством голосов от установленного числа депутатов.

В сентябре мэром татарстанской столицы в четвертый раз подряд был избран выдвинутый "Единой Россией" Ильсур Метшин.

Татарстан Казань

Новости

Лавров сообщил о сомнениях, нужно ли РФ иметь дело со структурами ЕС

Госдума приняла закон об удаленке

Пандемия коронавируса

В РФ отменят требование о наличии теста на COVID-19 при госпитализации

В Кремле усомнились в связи роста продаж хлеба со спадом доходов россиян

Песков назвал "провокационной желтизной" материалы о Светлане Кривоногих

Песков назвал "провокационной желтизной" материалы о Светлане Кривоногих

Российский контрактник погиб в Абхазии из-за несчастного случая

Пандемия коронавируса

Кремль ожидает начала массовой вакцинации от COVID-19 до Нового года

Кремль ожидает начала массовой вакцинации от COVID-19 до Нового года

Восстановление энергоснабжения во Владивостоке займет до двух месяцев

Восстановление энергоснабжения во Владивостоке займет до двух месяцев

Глава российской ячейки "Аум синрике" осужден на 15 лет колонии

Президент РФ поручил минимизировать расходы на организацию удаленки

Президент РФ поручил минимизировать расходы на организацию удаленки
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');