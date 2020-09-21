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Ильсур Метшин переизбран мэром Казани четвертый раз подряд

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты Казанской городской думы четвертого созыва на первом заседании избрали главу города - им стал выдвинутый от фракции "Единая Россия" Ильсур Метшин, ранее уже три срока подряд занимавший должность мэра столицы Татарстана, передал корреспондент "Интерфакса".

За Метшина, единственного кандидата, проголосовали большинство депутатов.

Как сообщалось, по итогам прошедших 13 сентября выборов в представительный орган города "Единая Россия" получила 34 мандата из 50.

Ильсур Метшин Казань

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