Песков назвал "провокационной желтизной" материалы о Светлане Кривоногих

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Опубликованные в интернете материалы про якобы знакомство президента РФ Владимира Путина и некой Светланы Кривоногих малоубедительны и голословны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я сам материал, действительно, посмотрел. Но, скажем так, он малоубедительный, такой, я бы сказал, эпистолярный жанр... Такая, знаете, провокационная желтизна. На серьезный материал это не тянет", - сказал Песков журналистам в четверг, отвечая на вопрос, ознакомился ли он с распространенным в интернете расследованием про Кривоногих.

По словам пресс-секретаря, утверждения, который содержатся в этих материалах, "фактически голословны".

"Де-факто они все голословны. Понятно, что будут появляться новые материалы и так далее, это нам известно. И ничего в этом особого нет, и ничего в этом не заслуживает каких-либо комментариев", - сказал Песков.

Накануне пресс-секретарь президента на вопрос журналистов ответил, что ничего не может сказать в связи с опубликованным расследованием издания "Проект" о якобы знакомстве Путина и Кривоногих, так как впервые слышит об этой женщине.