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Проблему обманутых дольщиков полностью решили в пяти регионах РФ

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Проблему обманутых дольщиков в этом году удалось полностью решить в пяти регионах России, сообщили в четверг в пресс-службе вице-премьера Марата Хуснуллина по итогам заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

"В настоящее время в пяти регионах нет проблемных объектов, в них проблема обманутых дольщиков была полностью решена в этом году. Это Мурманская, Псковская области, Республика Алтай, Республика Тыва, Ненецкий автономный округ", - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что в 2019-2020 годах Фонд защиты прав дольщиков принял решения по 461 проблемному дому.

Фонд защиты прав дольщиков был зарегистрирован в форме публично-правовой компании в октябре 2017 года. Застройщики обязаны перечислять в него взносы в размере 1,2% от ДДУ по всем новым объектам. Неуплата взноса является основанием для отказа в государственной регистрации договоров. В случае необходимости средства фонда могут быть направлены на достройку проблемных объектов.

Марат Хуснуллин

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