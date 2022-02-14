На решение проблем обманутых дольщиков в России потратят почти 300 млрд рублей

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - На решение проблем обманутых дольщиков жилищного строительства в России будет потрачено около 300 млрд рублей, заявил журналистам в понедельник генеральный директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев.

"К настоящему времени из федерального бюджета на решение проблем обманутых дольщиков уже выделено 103,5 млрд рублей. В этом году будет выделено еще около 27 млрд рублей, а на 2023 год запланировано выделение порядка 26 млрд", - отметил Тимофеев.

Помимо этого, по его словам, для восстановления прав граждан в компенсационный фонд поступили свыше 71 млрд рублей отчислений застройщиков. Еще около 66 млрд рублей на решение проблем дольщиков выделено из бюджетов разных регионов.

"Этих средств достаточно для того, чтобы выплатить компенсации пострадавшим гражданам и достроить проблемные объекты", - подчеркнул Тимофеев.

Глава фонда напомнил, что все проблемы всех обманутых дольщиков в стране планируется решить до конца 2023 года.