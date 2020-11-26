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Мосгорсуд счел законным отказ в допуске адвоката к томскому физику Луканину

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отклонил жалобу адвоката физика из Томска Александра Луканина, находящегося под арестом в Москве по делу о госизмене, сообщил "Интерфаксу" адвокат Дмитрий Мыльцын. Ранее суд отказал ему в допуске к подзащитному.

"Суд отказал сегодня в удовлетворении нашей апелляционной жалобы на постановление Лефортовского суда Москвы. Что будем делать дальше? У нас есть варианты, мы пока думаем", - сообщил Мыльцын агентству в четверг.

Лефортовский суд 29 октября отказался по жалобе Мыльцына признать незаконным решение следователя о его недопуске к Луканину, который сейчас находится под арестом в СИЗО "Лефортово".

Мыльцын пояснил, что в настоящее время у него заключено соглашение с родной сестрой и близким другом ученого. По словам Мыльцына, на заседании Мосгорсуда в четверг следователь ФСБ предоставил заявление от Луканина, в котором ученый утверждает, что он работает с другим адвокатом и что в других защитниках он не нуждается.

Вместе с тем, отметил Мыльцын, он сомневается в добровольности отказа Луканина от его услуг, произошедшего "в отсутствие защитника". Адвокат заявил, что основывается на позиции близких ученого. Он также подчеркнул, что в уголовное дело он фактически не вступил, и, таким образом, от его защиты по уголовному делу Луканин отказаться не мог.

"Адвокат, который сейчас у Луканина есть - его никто не знает, как он попал к нему - никому неизвестно, он ни с кем не взаимодействует. Фактически человек находится в полной блокаде, родственники (Луканина - ИФ) взаимодействуют только с нами", - заключил Мыльцын.

Следователь, в свою очередь, заявил в Мосгорсуде, что Мыльцын пытается вступить в дело, поскольку хочет ознакомиться с материалами дела, которые имеют сведения, составляющие государственную тайну (аудиозапись заседания имеется в распоряжении "Интерфакса").

Луканину вменяется государственная измена. Информированный источник говорил "Интерфаксу", что ученого "подозревают в попытке незаконной передачи российских технологий одной из стран зарубежья". По некоторым данным, речь может идти о Китае.

Ученый был заключен под стражу по решению Кировского районного Томска 1 октября.

В течение нескольких дней после задержания и ареста местонахождение Луканина было неизвестно ни его семье, ни защите, ни журналистам. Позднее в московском СИЗО "Лефортово" его обнаружили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.

Дмитрий Мыльцын Александр Луканин

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