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Обвиняемому в госизмене физику Луканину продлили арест до 29 апреля

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы до 29 апреля продлил арест томскому физику Александру Луканину, обвиняемому в государственной измене, сообщили в пресс-службе суда.

Луканин был задержан в конце сентября, арестован в Томске 1 октября и с тех пор находится под стражей. Адвокаты, приглашенные близкими Луканина, не могут встретиться с ним до сих пор.

Информированный источник "Интерфакса" говорил, что ученого "подозревают в попытке незаконной передачи российских технологий одной из стран зарубежья".

В течение нескольких дней после задержания и ареста местонахождение ученого было неизвестно ни его семье, ни защите, ни журналистам. Позднее члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы нашли его в СИЗО "Лефортово".

Луканин в разные годы сотрудничал с Томский политехническим университетом и институтом физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН, участвовал в научных конференциях. Он занимался источниками питания ускорителей частиц и газоразрядных приборов, электронными устройствами для измерения зарядов и сверхслабых потоков электромагнитных излучений в ядерной физике.

Томск СО РАН Александр Луканин Томский политех Лефортовский суд Москва Лефортово

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