Компания "Генериум" произведет 2 млн доз COVID-вакцины до конца года

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - "Генериум" выпустит 2 млн доз вакцины от коронавируса, разработанной центром имени Гамалеи, до конца года, сообщил член совета директоров компании Даниил Талянский.

"Вводим крупнотоннажное производство, которое позволит нам в конце декабря - начале января выйти на несколько млн доз в месяц. До Нового года ожидаем, что порядка 2 млн доз сможем передать на всю страну", - сказал Талянский в ходе итогового эфира с губернатором Московской области Андреем Воробьевым на телеканале "360" в четверг. По его словам, "с ноября начали первые поставки вакцины в лечебные учреждения".

Заместитель директора центра им. Гамалеи по научной работе, член-корреспондент РАН Денис Логунов в сообщил в телеэфире, что "Генериум" уже вышел на промышленное производство вакцины. По его словам, "Генериум" - лидер среди всех площадок. Также вакцину производят "Биокад", "Р-Фарм" и "Биннофарм". Логунов уточнил, что последние две компании еще не вышли на промышленное производство.

Ранее директор ЗАО "Биокад" Дмитрий Морозов заявил, что в декабре 2020 года компания планирует выйти на производство 1 млн доз вакцины от коронавируса "Спутник V". "Постараемся даже быстрее", - сказал он.

Промышленное производство вакцины на 20 ноября еще не было запущено. В общей сложности, по словам Морозова, компания должна в перспективе выпускать 3-4 млн доз вакцины в месяц.

Вместе с тем вакцины после производства проходят выпускающий контроль Центра им. Гамалеи и, перед вводом в гражданский оборот, - контроль Росздравнадзора, эти процедуры могут длиться до нескольких недель.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что в декабре будет выпущено 2,2 млн доз вакцины от коронавируса, разработанной центром им. Гамалеи.