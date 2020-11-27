Режим "черного неба" объявили в Красноярске до понедельника

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Метеорологи прогнозируют в Красноярске неблагоприятные метеоусловия (НМУ) для рассеивания в воздухе вредных примесей в течение всех выходных, объявлен режим НМУ первой степени опасности, сообщается на сайте Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Режим НМУ в Красноярске также называют "черным небом". Неблагоприятные метеоусловия ожидаются с 14:00 27 ноября до 14:00 30 ноября.

Введение режима НМУ первой степени обязывает промышленные предприятия, работающие на территории города, обеспечить сокращение вредных выбросов в приземном слое атмосферы на 15-20%.