Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:15Заразились
на 26.11В России 2 187 990+25 487В мире 60 973 636+581 197

Режим "черного неба" объявили в Красноярске до понедельника

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Метеорологи прогнозируют в Красноярске неблагоприятные метеоусловия (НМУ) для рассеивания в воздухе вредных примесей в течение всех выходных, объявлен режим НМУ первой степени опасности, сообщается на сайте Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Режим НМУ в Красноярске также называют "черным небом". Неблагоприятные метеоусловия ожидаются с 14:00 27 ноября до 14:00 30 ноября.

Введение режима НМУ первой степени обязывает промышленные предприятия, работающие на территории города, обеспечить сокращение вредных выбросов в приземном слое атмосферы на 15-20%.

Красноярск

Новости

Владивосток первым в мире столкнулся с обледенением вантового моста

Владивосток первым в мире столкнулся с обледенением вантового моста

Что случилось этой ночью: пятница, 27 ноября

Путин назвал неординарной и серьезной ситуацию в Усолье-Сибирском

Путин назвал неординарной и серьезной ситуацию в Усолье-Сибирском
Пандемия коронавируса

РФПИ предложил скомбинировать вакцину AstraZeneca со "Спутником V"

РФПИ предложил скомбинировать вакцину AstraZeneca со "Спутником V"

Что произошло за день: четверг, 26 ноября

Продукты в России подорожали за 10 месяцев в три раза больше, чем в ЕС

Продукты в России подорожали за 10 месяцев в три раза больше, чем в ЕС

Экс-замглавы ФСИН задержан по обвинению в злоупотреблении полномочиями

Экс-замглавы ФСИН задержан по обвинению в злоупотреблении полномочиями

К аварии Ан-124 в Новосибирске привело разрушение элемента двигателя

К аварии Ан-124 в Новосибирске привело разрушение элемента двигателя

Исследование показало, что в большинстве городов РФ не строят жилье

Исследование показало, что в большинстве городов РФ не строят жилье
Пандемия коронавируса

Эксперт спрогнозировала, что COVID-19 будет активен еще около 1,5 лет

Эксперт спрогнозировала, что COVID-19 будет активен еще около 1,5 лет
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');