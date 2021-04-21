Путин предложил ввести квоты на вредные выбросы во всех проблемных городах

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин предложил распространить систему квотирования вредных выбросов в атмосферу на все города России, где есть острая проблема с качеством воздуха. Он сказал об этом, оглашая послание Федеральному Собранию.

"В 12-ти крупнейших индустриальных центрах страны объем вредных выбросов должен снизиться на 20% к 2024 году. Эта задача должна быть безусловно решена за счет комплексной модернизации промышленности, ЖКХ, транспорта, энергетики, - сказал он. - Более того, предлагаю распространить систему квотирования вредных выбросов на все города России, где остро стоит проблема качества воздуха и предусмотреть строгую ответственность за соблюдение таких экологических норм. Сделать это нужно, конечно, на основе прозрачного мониторинга".

Говоря об экологии, президент также призвал ускорить принятие законопроекта о финансовой ответственности собственников предприятий за ликвидацию накопленного вреда экологии.

Послание президента