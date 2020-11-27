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Более 400 тыс. российских военных будут привиты от коронавируса

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Более 400 тысяч российских военных пройдут вакцинацию от коронавируса, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В соответствии с поручением президента началась вакцинация личного состава Вооруженных сил против новой коронавирусной инфекции. Всего планируется вакцинировать более 400 тысяч военнослужащих", - сказал министр на заседании коллегии военного ведомства в пятницу

Шойгу отметил, что сейчас привиты более 2,5 тысяч военнослужащих, а до конца года это число вырастит до 80 тысяч.

Министр также сообщил о проводимых военными исследованиях по использованию для лечения COVID-19 плазмы вакцинированных военнослужащих с высоким титром антител. Он отметил, что эта методика уже показала эффективность при тяжелых формах заболевания. По словам Шойгу, сейчас в исследованиях задействовано более 500 вакцинированных военнослужащих.

Минобороны РФ Сергей Шойгу коронавирус

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