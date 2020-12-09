Свыше 8,5 тыс. военных уже сделали прививку российской COVID-вакциной

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Более 8,5 тысяч российских военных уже вакцинированы от COVID-19, сообщил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В целях наращивания вакцинации до конца года планируется получить еще до 100 тысяч доз вакцины", - сказал министр на совещании c руководящим составом Вооруженных сил РФ.

Он отметил, что на сегодняшний день войска получили 14,5 тысяч доз вакцины, они отправлены в военные округа, Северный флот и центральный аппарат Министерства обороны РФ. При этом на базе военно-медицинских организаций для проведения вакцинации сформировано более 300 бригад медиков.

"Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Вооруженных Силах контролируемая. Благодаря принятым мерам, заболеваемость коронавирусом военнослужащих на 100 тыс. человек на 25% ниже, чем по стране", - отметил министр.

27 ноября Шойгу сообщил, что более 400 тысяч российских военных пройдут вакцинацию от коронавируса.

Как сообщалось, российские военные принимали участие в испытаниях вакцины от коронавируса, разработанной научным центром имени Гамалеи Минздрава. Клинические испытания проводились на добровольцах на базе главного военного клинического госпиталя им.Бурденко. В Минобороны РФ сообщали, что испытания показали безопасность данной вакцины.

6 октября президент РФ Владимир Путин сообщил, что почти все руководство Минобороны РФ привилось от коронавируса.

4 сентября сообщалось, что Шойгу сделал прививку отечественной вакциной от COVID-19. Министр тогда сообщил, что первыми в армии прививку на добровольной основе могут получить медики и командиры всех уровней.

В ноябре 2017 года Путин своим указом установил численность российских Вооруженных сил - 1 902 758 человек. 1 013 628 из них являются военнослужащими, остальные - гражданский персонал.