Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:29Заразились
на 08.12В России 2 515 009+26 097В мире 68 225 313+634 120

Свыше 8,5 тыс. военных уже сделали прививку российской COVID-вакциной

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Более 8,5 тысяч российских военных уже вакцинированы от COVID-19, сообщил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В целях наращивания вакцинации до конца года планируется получить еще до 100 тысяч доз вакцины", - сказал министр на совещании c руководящим составом Вооруженных сил РФ.

Он отметил, что на сегодняшний день войска получили 14,5 тысяч доз вакцины, они отправлены в военные округа, Северный флот и центральный аппарат Министерства обороны РФ. При этом на базе военно-медицинских организаций для проведения вакцинации сформировано более 300 бригад медиков.

"Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Вооруженных Силах контролируемая. Благодаря принятым мерам, заболеваемость коронавирусом военнослужащих на 100 тыс. человек на 25% ниже, чем по стране", - отметил министр.

27 ноября Шойгу сообщил, что более 400 тысяч российских военных пройдут вакцинацию от коронавируса.

Как сообщалось, российские военные принимали участие в испытаниях вакцины от коронавируса, разработанной научным центром имени Гамалеи Минздрава. Клинические испытания проводились на добровольцах на базе главного военного клинического госпиталя им.Бурденко. В Минобороны РФ сообщали, что испытания показали безопасность данной вакцины.

6 октября президент РФ Владимир Путин сообщил, что почти все руководство Минобороны РФ привилось от коронавируса.

4 сентября сообщалось, что Шойгу сделал прививку отечественной вакциной от COVID-19. Министр тогда сообщил, что первыми в армии прививку на добровольной основе могут получить медики и командиры всех уровней.

В ноябре 2017 года Путин своим указом установил численность российских Вооруженных сил - 1 902 758 человек. 1 013 628 из них являются военнослужащими, остальные - гражданский персонал.

Минобороны РФ коронавирус Сергей Шойгу

Новости по теме

Новости

Следственный комитет Петербурга провел ночной рейд по барам

Следственный комитет Петербурга провел ночной рейд по барам

Госкомиссия подтвердила открытие "Роснефтью" уникального месторождения в Карском море

Госкомиссия подтвердила открытие "Роснефтью" уникального месторождения в Карском море

Минэкономразвития предложило меры для роста инвестиций в РФ на 70%

Пентагон заявил, что Китай к середине века сможет победить США в военном конфликте

Пентагон заявил, что Китай к середине века сможет победить США в военном конфликте

"Академик Черский" вернулся на рейд Куршской косы около Калининграда

Что случилось этой ночью: среда, 9 декабря

Человек пострадал на пожаре нефтяной скважины под Оренбургом

Военные следователи расследуют хищения при закупке обмундирования для Росгвардии по завышенным ценам

Мурашко допустил заражение COVID в течение 42 дней после первой инъекции

Путин подписал закон о федеральном бюджете

Путин подписал закон о федеральном бюджете
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');