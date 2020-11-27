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Почтовые марки с Гитлером изъяли из газетных киосков в Орле

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Прокуратура Орловской области пресекла продажу почтовых марок с изображением лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера в газетных киосках Орла, сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что марки оперативно изъяли из розничных ларьков.

Проверка информации о продаже марок с изображением Адольфа Гитлера проводилась по информации орловских СМИ. Они сообщали, что эти марки можно купить по 290 рублей.

Прокуратура установила, что марки с изображением руководителя фашистской Германии закупило ООО "Дон-Пресс" для реализации в киосках ООО "Орелроспечать". Производитель этих марок не уточняется.

"Вместе с тем, в соответствии с нормами федерального закона "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" использование в любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в войне жертвах запрещается", - говорится в сообщении ведомства.

По итогам проверки гендиректору ООО "Орелроспечать" и директору коммерческой службы ООО "Дон-Пресс" объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.

Орел Адольф Гитлер

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