Депутаты предложили запретить в РФ показывать нацистских преступников

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о запрете публичной демонстрации изображений военных преступников Второй мировой войны.

В документе предлагается приравнять к экстремистской деятельности и запретить публичное изображение лиц, признанных военными преступниками приговором Нюрнбергского трибунала и других национальных, военных и оккупационных трибуналов, а также судами во время Великой Отечественной войны.

По аналогии с запретом демонстрации нацистской символики авторы предполагают сделать исключение для изображений, в которых отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма и "формируется негативное отношение к идеологии нацизма".

Соответствующие поправки предлагается внести в законы "О противодействии экстремистской деятельности" и "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов".

Законопроект внесен группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по культуре Еленой Ямпольской, руководителем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым и зампредом Госдумы Петром Толстым.