Следствие попросило суд продлить арест Ивана Сафронова

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы 30 ноября рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, сообщил "Интерфаксу" его адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

Рассмотрение ходатайства состоится в понедельник, в 9:00, сказал Павлов.

В настоящее время срок ареста Сафронова установлен до 7 декабря.

Перед очередным продлением срока содержания под стражей друзья и близкие журналиста организовали сбор поручительств в его поддержку.

Сафронову, в настоящее время советнику главы "Роскосмоса", предъявлено обвинение в государственной измене. Он был задержан 7 июля и по решению суда отправлен под арест.

По данным защиты, следствие ФСБ считает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным представителем чешской спецслужбы, в 2017 году передал ей секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений были США, считает следствие.

Сафронов не признает вину и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью. Со своей стороны защита настаивает на неконкретности обвинения советника главы "Роскосмоса".

До работы в "Роскосмосе" Сафронов был корреспондентом в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализируясь, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.