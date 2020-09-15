Мосгорсуд признал законным продление ареста Сафронова

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд подтвердил законность решения Лефортовского суда, который 2 сентября продлил арест журналисту Ивану Сафронову до 7 декабря. Оно оставлено без изменений. Сафронов обвиняется в госизмене.

Апелляция его защиты на продление ареста отклонена. Адвокаты просили смягчить ему меру пресечения.

Заседание суда было закрыто, поскольку материалы дела засекречены.

Заседание Мосгорсуда прошло в закрытом от слушателей режиме, поскольку материалы дела Сафронова засекречены.

Сафронов много лет проработал в "Коммерсанте" и "Ведомостях", где писал преимущественно об оборонной и космической промышленности. В мае 2020 года он стал советником гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Он был задержан 7 июля и арестован по обвинению в сотрудничестве с чешской разведкой. Он вины не признает. Защита добивается, чтобы следствие ФСБ подробно раскрыло, в чем именно он обвиняется, следствие отказывается это сделать до завершения расследования.

По словам адвокатов, в ФСБ считают, что в 2012 году Сафронова завербовала чешская спецслужба, которую контролируют США. В 2017 году он по ее поручению собрал засекреченную информацию о поставках вооружений и действиях российских военных в Африке и на Ближнем Востоке, и передал представителю этой спецслужбы.

Сафронов это отрицает. По его мнению, его преследуют за журналистскую деятельность. В ФСБ говорят, что дело с его статьями не связано.

2 сентября Лефортовский суд продлил Сафронову арест, несмотря на то, что более 150 человек, в частности главные редакторы и журналисты крупнейших российских СМИ, предоставили в Лефортовский суд положительные характеристики и поручительства за него.

Также 2 сентября стало известно, что один из адвокатов Сафронова, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов, лишился возможности подробно комментировать ход расследования. По его словам, он до тех пор отказывался давать подписку о неразглашении данных следствия, но следователь Александр Чабан в другом документе предупредил его об уголовной ответственности за разглашение этих данных.