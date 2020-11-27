"Роскосмос" сообщил об опасном сближении спутников РФ и Индии

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Российский и индийский спутники пролетели в 224 метрах друг от друга, сообщили в "Роскосмосе" в пятницу.

"По данным главного информационно-аналитического центра автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве ЦНИИмаш, 27 ноября 2020 года в 04:49 по московскому времени произошло опасное сближение с российским космическим аппаратом "Канопус-В" действующего индийского спутника CARTOSAT 2F массой более 700 кг", - заявили в госкорпорации.

Согласно расчетам центра, минимальное расстояние между российским и иностранным спутниками составило 224 метра, добавили в "Роскосмосе". "Оба аппарата предназначены для дистанционного зондирования Земли", - отмечается в сообщении.

На данный момент единственный известный случай столкновения двух искусственных спутников Земли произошел в 2009 году. Тогда столкнулись неработающий спутник Космических войск России "Космос-2251" и спутник связи "Iridium 33".

15 октября Роскосмос сообщал об угрозе столкновения неработающего советского спутника "Космос-2004" со ступенью китайской ракеты "Великий поход-4С".

В январе первый замглавы Роскосмоса Юрий Урличич сообщил, что Роскосмос собирается вывести на орбиту четыре спутника системы предупреждения об опасных ситуациях в космическом пространстве. Два из них будут нацелены на мониторинг околоземного пространства, и два - космического. Система получит название "Млечный Путь".

Космический мусор и "Синдром Кесслера"

В марте 2019 года Индия провела испытания противоспутникового оружия, успешно поразив спутник на низкой околоземной орбите. По данным NASA, это привело к образованию 400 объектов космического мусора.

Как сообщали в начале 2019 года специалисты МГТУ им. Баумана, в околоземном пространстве находится около 3 млн фрагментов космического мусора, в том числе более 7 тыс. объектов размером более 10 см.

Замусоривание космического пространства может привести к "Синдрому Кесслера" - гипотетической ситуации, когда космического мусора будет настолько много, что космические полеты станут невозможными.

Ситуация усугубляется тем, что фрагменты мусора при столкновении друг с другом распадаются на более мелкие частицы, увеличивая тем самым число фрагментов на орбите.

Как заявлял в мае 2019 года директор Института Астрономии РАН Борис Шустов, есть вероятность того, что "Синдром Кесслера" уже начал реализовываться и предотвратить его воплощение в жизнь невозможно.

"Перешли ли мы эту границу или нет, непонятно. Если перешли, то в каких зонах? Этим надо заниматься очень внимательно, потому что это критический момент для нашей космической деятельности", - отметил ученый.