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"Роскосмос" подтвердил вероятность столкновения советского спутника со ступенью китайской ракеты

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Роскосмос подтвердил вероятность столкновения на орбите вышедшего из строя советского спутника "Космос-2004" с третьей ступенью китайской ракеты "Великий поход-4C", сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе госкорпорации.

"Расчетами Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АО "ЦНИИмаш", входит в состав госкорпорации "Роскосмос") подтверждена вероятность одновременного пересечения траектории полета аппарата "Космос-2004" и ступени иностранной ракеты-носителя, оба объекта относятся к категории космического мусора", - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что, по предварительным данным, объекты не представляют опасности для космических аппаратов российской орбитальной группировки на данный момент.

"В случае их столкновения между собой, будет проведен анализ разлета осколков и определена вероятность угрозы для действующих на орбите Земли космических аппаратов российской группировки", - сказал собеседник.

Ранее в четверг американская компания по мониторингу космоса LeoLabs сообщила о возможности столкновения давно вышедшего из строя советского навигационного спутника военного назначения "Космос-2004" с третьей ступенью китайской ракеты "Великий поход-4C".

Общая масса двух объектов достигает 2,8 тонны. В случае столкновения на орбите может образоваться большое количество обломков. Возможное столкновение прогнозируется 16 октября в 03:56 по Москве на высоте 991 км над морем Уэдделла у побережья Антарктического полуострова Антарктиды. По данным компании, вероятность столкновения составляет от 1 до 20%.

Спутник "Космос-2004" был запущен ракетой-носителем "Космос-3М" 22 февраля 1989 года. Он принадлежит к серии российских (советских) навигационных спутников военного назначения "Парус" (Индекс ГУКОС - 11Ф627).

Спутники "Парус" служат для обеспечения космической связью и навигационными данными подводных и надводных кораблей ВМФ РФ. Они образуют боевую космическую навигационно-связную систему "Циклон", обеспечивающую навигацию и дальнюю двустороннюю радиосвязь с активной ретрансляцией через космические аппараты сообщений с подводных лодок и надводных кораблей в любом районе Мирового океана. Система была принята на вооружение в 1976 году. Последний запуск спутника серии "Парус" был осуществлен 27 апреля 2010 года.

"Великий поход-4C" или "Чанчжэн 4C", или CZ-4C - трёхступенчатая орбитальная ракета-носитель Китайской Народной Республики серии "Чанчжэн". Третья ступень, которая может столкнуться со спутником, принадлежит ракете, которая стартовала на орбиту в 2009 году.

Роскосмос

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