Врачей на дом к пациентам в некоторых регионах будут развозить такси

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Правительство договорилось с крупнейшими операторами такси о предоставлении машин для развоза участковых врачей на дом к пациентам, такие проблемы с транспортом испытывают сейчас более 40 регионов, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Мы определили пилотные регионы с наиболее сложной ситуацией с точки зрения транспортного обеспечения врачей... Провели переговоры и разработали механизмы с крупнейшими операторами такси", - сказал Чернышенко на совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой в пятницу.

По его словам, в настоящий момент 43 региона обозначили потребность в такси, 23 пока не ответили, а 16 сказали, что такой проблемы у них нет.

"Они (нуждающиеся регионы - ИФ) сказали, что есть порядка семи тысяч врачей, которым в день в среднем требуется осуществить 10-15 поездок. Можно из этого вычислить примерный объем перевозок и трафика", - отметил Чернышенко. "Мы понимаем, что для субъектов это будут вполне подъемные деньги", - подчеркнул он.

Чернышенко рассказал, что схема будет такой: каждому врачу может быть выделен виртуальный лимит средств в местных приложениях вызова такси. "Деньги эти можно потратить только на оплату такси и только по служебной необходимости", - заметил вице-премьер.

По его мнению, исходя из расчетов и в зависимости от региона, месячный лимит врача на такси может составить от 5 до 10 тысяч рублей. Чернышенко добавил, что операторы пообещали исключить свою комиссию и предоставить существенные скидки.