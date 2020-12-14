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Два агрегатора такси будут бесплатно возить врачей в ряде регионов до 31 января

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Агрегаторы такси "Яндекс.Такси" и "Ситимобил" до конца января будут бесплатно развозить врачей к пациентам в части регионов страны, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

"Яндекс.Такси" и "Ситимобил" пошли нам на встречу и до 31 января 2021 года согласились предоставлять такси безвозмездно врачам, которые выезжают к пациентам на дом", - сказал Шадаев на социальном онлайн-форуме "Единой России" в понедельник.

Он уточнил, что "Яндекс.Такси" готовы делать это в 26 регионах, а "Ситимобил" в 13-ти.

"Сначала мы обсуждали скидки, а потом они (компании) сказали, что готовы сделать это безвозмездно в рамках установки определенных лимитов на одного врача", - пояснил Шадаев.

Он поблагодарил компании за такую инициативу и призвал другие агрегаторы такси включаться в эту работу.

В конце ноября вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что правительство договорилось с крупнейшими операторами такси о предоставлении машин для развоза участковых врачей на дом к пациентам. По его словам, такие проблемы с транспортом сейчас испытывают 43 региона.

Минцифры Максут Шадаев Яндекс.Такси Ситимобил

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