РЖД запустит на Новый год поезд из Москвы в Хибины для горнолыжников

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в новогодние праздники запустит из Москвы на горнолыжный курорт в Хибинские горы (Кировско-Апатитский район, Мурманская область) двухэтажный "Горнолыжный экспресс", сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Продажа билетов на новый поезд уже открыта.

Поезд №99/100 из 11 двухэтажных купейных вагонов будет курсировать с 28 декабря по 10 января по специально разработанному расписанию. 28 и 29 декабря, 1-8 января поезд будет двигаться по маршруту Москва-Апатиты, 29 и 30 декабря, 2-9 января – из Апатитов в Москву, 30 декабря – по маршруту Москва-Апатиты-Мурманск и 1 января – по маршруту Мурманск-Апатиты-Москва.

На маршруте предусмотрены остановки на станциях: Тверь, Чудово, Волховстрой, Свирь, Петрозаводск, Медвежья Гора, Беломорск, Кемь, Кандалакша.

"В каждом вагоне поезда будет предусмотрено дополнительное багажное купе для перевозки спортивного инвентаря пассажиров (лыжи и сноуборды). Плата за перевозку спортинвентаря не взимается и оформление перевозочных документов на него не требуется", - отмечают в пресс-службе ОЖД.

В зависимости от даты оформления билета стоимость билета из Москвы в Апатиты составит от 1,9 тыс. рублей.

В четверг на международном арктическом форуме "Дни Арктики и Антарктики в Москве - 2020" на сессии, посвященной туризму в российской Арктике, губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что в новогодние праздники также будет запущен электропоезд "Лыжная стрела" между Мурманском и Хибинами. Время в пути составит четыре часа. Горнолыжники смогут бесплатно перевозить свое снаряжение. Сейчас горнолыжный курорт в Хибинах готовится к запуску.

Горнолыжный сезон в Хибинах при обычных обстоятельствах начинается в конце ноября - начале декабря и завершается в мае.

В планах региональных властей внедрить в Хибинах систему искусственного оснежения, чтобы увеличить продолжительность горнолыжного сезона.

Ключевыми горнолыжными комплексами Хибин являются "Большой Вудъявр" (дочернее предприятие АО "Апатит", входящего в группу "ФосАгро") и "Кукисвумчорр".