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Отложенный испытательный пуск ракеты "Ангара" состоится в декабре

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Первый за пять лет испытательный пуск тяжелой ракеты "Ангара", ранее запланированный на ноябрь, состоится в декабре, сообщил в субботу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Да, декабрь. РН готова", - написал он в твиттере, отвечая на соответствующий вопрос.

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Пуск ракеты был запланирован на 28 ноября, однако, как сообщил источник "Интерфакса", был отложен. Точную дату должна определить Госкомиссия, по словам собеседника агентства, рассматривается 4-5 декабря.

Первый пуск "Ангары-А5" состоялся в 2014 году.

В мае прошлого года сообщалось, что в 2019-2021 годах Минобороны РФ проведет три запуска ракеты-носителя "Ангара-А5", и один - "Ангары 1.2", однако позднее пуск 2019 года был перенесен на 2020-й. Министерство является основным заказчиком семейства.

В данный момент на космодроме Восточный ведется строительство объектов второй очереди, которые позволят запускать с него ракеты семейства "Ангара".

"Ангара" - семейство новейших российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей (УРМ) с кислородно-керосиновыми двигателями.

Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемностей от 3,5 т ("Ангара-1.2.") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.

Различные варианты ракет-носителей "Ангара" реализуются при помощи разного количества универсальных ракетных модулей - УРМ-1 (для первой и второй ступеней) и УРМ-2 (для верхних ступеней). Количество универсальных модулей в составе первой ступени определяет грузоподъемность ракеты-носителя.

УРМ-1 оснащается жидкостным реактивным двигателем РД-191 разработки НПО "Энергомаш", УРМ-2 - двигателем РД-0124А (разработан КБХА).

Роскосмос Дмитрий Рогозин Ангара

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