Отложенный испытательный пуск ракеты "Ангара" состоится в декабре

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Первый за пять лет испытательный пуск тяжелой ракеты "Ангара", ранее запланированный на ноябрь, состоится в декабре, сообщил в субботу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Да, декабрь. РН готова", - написал он в твиттере, отвечая на соответствующий вопрос.

Пуск ракеты был запланирован на 28 ноября, однако, как сообщил источник "Интерфакса", был отложен. Точную дату должна определить Госкомиссия, по словам собеседника агентства, рассматривается 4-5 декабря.

Первый пуск "Ангары-А5" состоялся в 2014 году.

В мае прошлого года сообщалось, что в 2019-2021 годах Минобороны РФ проведет три запуска ракеты-носителя "Ангара-А5", и один - "Ангары 1.2", однако позднее пуск 2019 года был перенесен на 2020-й. Министерство является основным заказчиком семейства.

В данный момент на космодроме Восточный ведется строительство объектов второй очереди, которые позволят запускать с него ракеты семейства "Ангара".