Испытательный пуск "Ангары" с Плесецка перенесен на неделю

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Первый за последние шесть лет испытательный пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Плесецк перенесен на неделю, сообщил в понедельник "Интерфаксу" источник в космической отрасли.

"Точную дату (пуска - ИФ) должна определить Госкомиссия", - сказал собеседник агентства. По словам источника, запуск может состояться в начале декабря. "Возможно, 4 или 5 декабря", - отметил он.

Ранее сообщалось, что запуск запланирован на 28 ноября.

Первый пуск "Ангары-А5" состоялся в 2014 году. В мае 2019 года сообщалось, что в 2019-2021 годах Минобороны РФ проведет три запуска "Ангары-А5", и один - "Ангары 1.2", однако позднее пуск 2019 года был перенесен на 2020-й. Министерство является основным заказчиком семейства.

В данный момент на космодроме "Восточный" ведется строительство объектов второй очереди, которые позволят запускать с него ракеты семейства "Ангара".

"Ангара"

"Ангара" - семейство новейших российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей (УРМ) с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемностей от 3,5 т ("Ангара-1.2.") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.

Различные варианты ракет-носителей "Ангара" реализуются при помощи разного количества универсальных ракетных модулей - УРМ-1 (для первой и второй ступеней) и УРМ-2 (для верхних ступеней). Количество универсальных модулей в составе первой ступени определяет грузоподъемность ракеты-носителя. УРМ-1 оснащается жидкостным реактивным двигателем РД-191 разработки НПО "Энергомаш", УРМ-2 - двигателем РД-0124А, который разработан Конструкторским бюро химавтоматики (КБХА).