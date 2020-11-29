Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33Заразились
на 29.11В России 2 269 316+26 683В мире 62 244 181+598 646

Скончался болевший коронавирусом экс-глава РАН Фортов

Скончался болевший коронавирусом экс-глава РАН Фортов
Директор ФГБУН Объединенный институт высоких температур РАН Владимир Форто
Фото: Татьяна Макеева/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Ученый-физик, экс-президент Российской академии наук Владимир Фортов скончался на 75-м году жизни, сообщили в пресс-службе РАН.

По словам собеседника агентства, Фортов болел коронавирусом.

Фортов возглавлял РАН в 2013-2017 гг. До настоящего момента занимал должность директора Объединенного института высоких температур РАН.

Он окончил МФТИ, там же защитил кандидатскую диссертацию. В 1976 году защитил докторскую диссертацию, с 1982 года - профессор.

Членом-корреспондентом Академии наук СССР избран 1987 году, а в 1991 году - действительным членом РАН.

В 1996-1997 гг. он занимал пост заместителя председателя правительства; министра науки и технологий РФ.

Хроника 09 января – 29 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
РАН Владимир Фортов коронавирус

Новости
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено еще 26 683 случая заражения COVID-19

В России за сутки выявлено еще 26 683 случая заражения COVID-19

В России увеличат квоты на ввоз и производство обезболивающих средств

Севфлот заявил о соблюдении международных правил противолодочными самолетами РФ

Захарова назвала Германию зависимой страной в сфере безопасности

Захарова назвала Германию зависимой страной в сфере безопасности

Что произошло за день: суббота, 28 ноября

Российский Су-27 "перехватил" над Черным морем самолет-разведчик США

Российский Су-27 "перехватил" над Черным морем самолет-разведчик США

Кудрин не исключил роста безработицы в РФ из-за второй волны COVID-19

Кудрин не исключил роста безработицы в РФ из-за второй волны COVID-19

Отложенный испытательный пуск ракеты "Ангара" состоится в декабре

В дома 1,5 тыс. жителей острова Русский вернули свет после циклона

Более 90% россиян сочли домашнее хозяйство обязанностью обоих супругов

Более 90% россиян сочли домашнее хозяйство обязанностью обоих супругов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');