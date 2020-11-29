Скончался болевший коронавирусом экс-глава РАН Фортов

Директор ФГБУН Объединенный институт высоких температур РАН Владимир Форто Фото: Татьяна Макеева/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Ученый-физик, экс-президент Российской академии наук Владимир Фортов скончался на 75-м году жизни, сообщили в пресс-службе РАН.

По словам собеседника агентства, Фортов болел коронавирусом.

Фортов возглавлял РАН в 2013-2017 гг. До настоящего момента занимал должность директора Объединенного института высоких температур РАН.

Он окончил МФТИ, там же защитил кандидатскую диссертацию. В 1976 году защитил докторскую диссертацию, с 1982 года - профессор.

Членом-корреспондентом Академии наук СССР избран 1987 году, а в 1991 году - действительным членом РАН.

В 1996-1997 гг. он занимал пост заместителя председателя правительства; министра науки и технологий РФ.